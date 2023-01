Accueil » Actualités » Disgaea 7: Vows of the Virtueless arrivera chez nous cet automne

Disgaea 7 n’aura pas cessé de faire parler de lui dernièrement mais cela concernait finalement peu le public occidental, étant donné que la sortie du jeu n’avait jusqu’ici été annoncé qu’au Japon. Plaion et NIS America sont aujourd’hui porteurs d’une bonne nouvelle puisque ce septième épisode verra bien le jour chez nous, et on le découvre sous un nouveau nom, avec même une traduction française au passage qui devrait rassurer les fans de la licence de Tactical-RPG.

Une annonce géante

C’est donc sous le nom de Disgaea 7: Vows of the Virtueless que cet épisode nous parviendra, comme on le découvre avec cette première bande-annonce sous-titrée en français pour l’occasion, même si l’on peut voir que le travail de traduction sur les menus et l’interface est encore en cours.

Pour rappel, ce septième opus nous raconte l’histoire de Fuji, un samouraï décrit comme étant paresseux, qui va faire équipe avec l’excentrique Pirilika qui adore tout ce qui touche au Bushido. La principale nouveauté de cet opus est la mécanique de Gigantification, qui permet à vos unités de grossir sur le champ de bataille pour infliger plus de dégâts. On retrouve aussi 40 classes pour nos personnages, dont 4 inédites (Maiko, Princesse Zombie, Mauvais-oeil et Bandit).

Pour le moment, aucune date précise n’est annoncée, mais on sait que Disgaea 7: Vows of the Virtueless arrivera chez nous durant l’automne 2023 sur PC, PS4, PS5 et Switch. Une édition phyisque est d’ores et déjà annoncée avec un mini artbook et la bande-son en format numérique.