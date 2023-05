Disgaea 7 : Vows of the Virtueless trouve enfin sa date de sortie européenne

Comme prévu, sortie à l’automne

Avec les années, la série a gagné en popularité hors du Japon, et nous apprenions fin 2021 qu’elle avait écoulé plus de 5 millions de copies, tous jeux confondus. Un score honorable pour cette licence un peu niche, qui a bien sûr évolué depuis avec l’arrivée, notamment, de Disgaea 6 Complete. Moins d’un an après ce dernier, qui recevait un accueil plutôt chaleureux dans nos colonnes, voici que Disgaea 7 : Vows of the Virtueless prend date en Occident.

L’occasion de rappeler que ce septième volet sera intégralement traduit dans la langue de Molière, au même titre que Disgaea 6, preuve que Nippon Ichi Software souhaite cajoler les joueurs occidentaux, malgré des finances qui ne rivalisent évidemment pas avec les ténors du genre. Ce qui se voit au niveau technique, Disgaea 7 : Vows of the Virtueless ne flattant pas vraiment la rétine. Enfin on comptera avec un character design très agréable à l’œil, c’est déjà pas mal !

Inutile de tourner autour du pot plus longtemps, Disgaea 7 : Vows of the Virtueless a donc trouvé sa date par chez nous, fixée au 6 octobre prochain. Il sera disponible sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5, mais aussi sur Nintendo Switch. Des versions physiques sont à prévoir, avec notamment une Deluxe Edition plutôt fournie dont nous vous parlions à cette adresse. Pour l’occasion, Nis America a publié deux trailers en français, nous en dévoilant un peu plus sur l’histoire et les personnages de ce nouvel opus.