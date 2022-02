Road 96 arrivera le 15 avril sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S

Disponible sur PC et Nintendo Switch depuis l’an dernier, Road 96, le jeu d’aventure narratif développé par le studio montpelliérain DigixArt (Soldats Inconnus : Mémoires de la Grande Guerre, 11-11 Memories Retold) et édité par l’entreprise allemande Ravenscourt, s’offrira une sortie sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S le 15 avril prochain.

Just For Games se chargera des éditions physiques

Contry roads, take me far from home… 🎵 Le road trip procédural ROAD 96 arrive en version physique sur PS4, PS5 et Xbox One / Series X le 15 avril 2022 !https://t.co/hGQgWjxFKr pic.twitter.com/yzyRpOgI03 — Just For Games (@JustForGames_FR) February 11, 2022

En plus d’être vendu au format numérique, la société française Just For Games a annoncé sur Twitter qu’elle s’occupera également de la distribution des éditions physiques du titre sur ces plateformes comme elle l’avait fait pour la version Switch il y a quelques mois.

Pour rappel, Road 96 invite les joueurs et les joueuses à suivre le road trip de plusieurs personnages cherchant à fuir le régime autoritaire d’un pays nommé Petria au cours de l’été 1996. Comme tout jeu narratif qui se respecte, vous devrez faire plusieurs choix pendant l’aventure qui auront des conséquences sur le déroulement de votre voyage.

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur cette production, n’hésitez pas à consulter notre test publié en août 2021.