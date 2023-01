La cérémonie des Pégases 2023 du jeu vidéo aura lieu le 9 mars prochain

Bonne nouvelle pour tous les amoureux des jeux français. Non, nous ne sommes pas là pour vous parler de notre prochaine édition de l’AG French Direct, même si elle arrive prochainement (clin d’oeil clin d’oeil), mais du retour des Pégases, les Game Awards à la française qui sont organisés par l’Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo. Les votes pour déterminer les nommés de cette année sont actuellement en cours, mais on apprend aujourd’hui la date de diffusion de la cérémonie.

Quels seront les jeux français les plus récompensés ?

L'Académie et ses partenaires ont l'honneur de vous annoncer la date de la cérémonie des #Pégases2023 ! Rendez-vous le ✨ 9 mars 2023 ✨ à 20h à la Cigale à Paris ! pic.twitter.com/V3EnnImztJ — Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo (@AcademieJV) January 23, 2023

C’est via l’intermédiaire de la maitresse de cérémonie, Salomé Lagresle (dont la voix est très connue pour les habitués de nos AGFD, que l’on apprend que les Pégases 2023 auront lieu le jeudi 9 mars prochain à 20 heures pétantes. Comme l’année dernière, la cérémonie sera une nouvelle fois retransmise en direct en plus d’avoir lieu en physique à la Cigale. Tout le gratin du jeu vidéo français devrait être présent pour découvrir quels seront les jeux produits sur notre territoire qui ont le plus marqué au cours de ces derniers mois.

Pour rappel, l’année dernière, c’était Deathloop et Road 96 qui avaient remporté la plupart des suffrages. Cette année, entre Tinykin, Foretales, Stray, A Plague Tale Requiem et bien d’autres, la compétition promet d’être serrée, mais l’important sera avant tout de célébrer le jeu français dans toute sa diversité. On se donne donc rendez-vous le 9 mars prochain pour suivre tout cela de très près.