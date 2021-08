Embracer Group s’empare de 8 studios dont 3D Realms (Duke Nukem) et Digixart (Road 96)

Le géant suédois continue dans sa lancée en faisant l’acquisition de 8 nouvelles compagnies dont des studios assez renommés.

Road 96 prend la route avec Koch Media

Avec ces acquisitions, Embracer Group met donc la main sur 3D Realms, CrazyLabs, Digixart, Easy Trigger, Force Field, Ghost Ship Games, Grimfrost, et Slipgate Ironworks. Ce qui est intéressant ici, c’est la branche du groupe, Koch Media (racheté en 2018) qui accompagnera le studio français Digixart qui doit bientôt sortir Road 96 le 19 août prochain.

« DigixArt est un studio talentueux avec une équipe expérimentée, qui a déjà gagné ses lettres de noblesse grâce à des IP géniales. En rejoignant Koch Media et Embracer Group, DigixArt a le potentiel de se développer et ainsi devenir un studio majeur dans le secteur des jeux narratifs. Nous sommes impatients de pouvoir les accueillir dans notre équipe sous notre label Ravenscourt » déclare Klemens Kundratitz, co-fondateur et PDG de Koch Media.

En plus de mettre la main sur un studio spécialisé dans les jeux narratifs, le groupe étant encore plus son pôle jeu vidéo avec de la VR (Force Field), et des studios comme Ghost Ship Games (Deep Rock Galactic) ou encore Easy Trigger (Huntdown). Notons également la présence de 3D Realms qui pourrait marquer l’avènement d’un nouveau Duke Nukem même si les chances sont minces.