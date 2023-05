Diablo IV présente son trailer de lancement

Avec un peu de Billie Eilish dans le tout

Dernière ligne droite pour ce Diablo IV, qui sortira maintenant dans quelques jours. Pour fêter cela, Blizzard a mis en ligne un trailer de lancement centré sur le gameplay de son titre, qui fait la part belle à l’action.

Et pas seulement, puisqu’en regardant cette vidéo, ou plutôt en l’écoutant, vous aurez peut-être reconnu l’artiste qui a été choisi pour promouvoir ce trailer. Il s’agit bien de Billie Eilish et de son morceau You Should See Me In A Crown. Voilà un crossover que l’on ne voyait pas venir.

Diablo IV sortira sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu du jeu pour en savoir plus à son sujet.