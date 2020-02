Devil May Cry 3 : Special Edition s’offre du multijoueur sur Switch

Capcom nous a habitué, ces dernières années, à sortir en masse des portages peu ou pas retravaillés. En ce qui concerne Devil May Cry 3 : Special Edition, dans sa version Switch, la firme nippone fait un gros effort, et il est bienvenu. En effet, ce ne sont pas une, ni deux, mais bien trois nouveautés que le titre embarque pour cette nouvelle sortie. Et nous apprenons tout juste quelle est la troisième.

Du multijoueur pour le Palais Sanglant

Dernièrement, nous avions droit à deux bonnes nouvelles concernant Devil May Cry 3 : Special Edition à venir sur Nintendo Switch. Non content de s’offrir une parution sur une console mobile, le titre se paye le luxe d’embarquer trois nouveautés. La première, c’est la possibilité de changer de style en cours de jeu, sans passer par une statue. La seconde, c’est celle de changer d’arme n’importe quand, sans passer par le menu pause.

Quant à la troisième, nous l’apprenons aujourd’hui, il s’agit de l’apport de véritable multijoueur pour le Palais Sanglant. Un mode que les fans de la série connaissent bien, dans lequel il faut affronter des vagues d’ennemis. Sur cette version Nintendo Switch, il sera possible d’y jouer à deux. Le premier joueur incarnant Dante, bien évidemment, et le second revêtant la peau de Vergil, son frère.

Bien sûr, Switch oblige, il sera possible de jouer en ayant chacun un Joy-Con. Ou encore, pourquoi pas, deux par personne, ou un Controler Pro chacun. Devil May Cry 3 : Spacial Edition est attendu pour le 20 février prochain sur la console de Nintendo. Il sera disponible uniquement en dématérialisé sur l’eShop.