Devil May Cry 3 : Special Edition se lance en vidéo sur Switch

Après le premier et le second volet, c’est désormais au tour de Devil May Cry 3 de faire son apparition sur l’eShop de la Nintendo Switch, et ce dans sa Special Edition évidemment. Pour l’occasion, Capcom nous livre une ultime vidéo qui fait le tour des nouveautés présentes dans cette version.

De la PS2 à la Switch

Initialement sorti sur PlayStation 2 en 2005, Devil May Cry 3 est très vite reconnu comme étant une réussite, bien qu’il souffre de problèmes de caméra récurrents, et d’un scénario le plus souvent ridicule. Un an plus tard débarque une Special Edition, dont la difficulté a été quelque peu remaniée, mais surtout qui embarque une poignée de nouveautés. La seule que l’on retiendra : la possibilité d’incarner Vergil, le frère de Dante.

Depuis, le titre de Capcom a fait un sacré chemin. Après être paru sur PC, il revient sur PlayStation 3 et Xbox 360 dans une compilation regroupant les trois premiers volets en haute définition. Ladite compilation connait ensuite un portage sur PS4 et One, sans véritable retouche. Puis, dernièrement, Capcom s’est mis en tête de permettre aux possesseurs de Switch de jouer à chacun des opus PS2 où ils le désirent !

C’est ainsi que débarquait aujourd’hui Devil May Cry 3 : Special Edition sur l’eShop de la Nintendo Switch, dans une édition pas dénuée de nouveautés, proposée à 19,99 euros. Au programme, deux modifications de gameplay, afin de coller un peu mieux aux références actuelles du genre ; mais aussi et surtout l’ajout de multijoueur pour le Palais Sanglant, un mode dans lequel Dante doit affronter des hordes d’ennemis par vagues.