Devil May Cry 3 : Seconde nouveauté pour la version Switch

On connaissait Capcom pour ses portages bâclés, qui pullulent sur nos consoles depuis plusieurs années. Pourtant la firme nippone donne l’impression de vouloir se racheter auprès des joueurs depuis quelques temps. Notamment avec une ultime sortie de Devil May Cry 3 : Special Edition, sur Nintendo Switch, qui aura droit à plusieurs petites modifications bien senties.

Changer d’arme plus facilement

L’équipe en charge du développement de ce portage avait annoncé que ce dernier aurait droit à trois nouveautés. La première, nous l’apprenions il y a quelques temps, c’est la possibilité de changer de style de combat quand bon nous semble, par simple pression de la croix directionnelle. Un système repris de Devil May Cry 5, qui l’avait, lui-même, repris de son prédécesseur.

Seconde nouveauté, tout aussi intéressante, c’est la possibilité de changer d’arme à tout moment, sans avoir besoin de passer par le menu. Entendez que, par le passé, un était possible de s’équiper de deux armes au corps à corps, et deux armes à feu, que l’on pouvait intervertir n’importe quand. Mais désormais, plus besoin de vous « équiper ».

Là encore, le système ne sera pas bien compliqué à utiliser, puisqu’il suffira d’appuyer sur les gâchettes ZL et ZR. Une pression simple fera passer à l’arme suivante, tandis que rester appuyé ouvrira un petit menu (sans pause) dans lequel on pourra choisir l’outil de notre convenance via le joystick droit. Une riche idée, là encore, qui ne manquera pas de donner un coup de jeune à cette version.

Devil May Cry 3 : Special Edition est attendu pour le 20 février prochain sur l’eShop de la Nintendo Switch. D’ici là, les développeurs nous donnent rendez vous le 13 pour découvrir le dernier changement que cette version a subit.