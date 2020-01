Devil May Cry 3 : Special Edition a droit à une nouveauté bienvenue sur Switch

Switch et portages font bon ménage. Et Capcom mise beaucoup sur cette console hybride, en préparant notamment l’arrivée de Devil May Cry 3 : Special Edition. Une version qui, au premier abord, ne semblait apporter rien de neuf. Mais c’était sans compter sur une bonne volonté surprenante de la part de la firme japonaise.

Changement de style éclair !

Peu de titres ont autant marqué les esprits que Devil May Cry 3 au cours de l’ère PlayStation 2. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi, avec un tel succès, il reste encore aujourd’hui l’un des épisodes favoris des fans. Bien que ceux-ci lui préfèrent tout de même sa Special Edition, qui revoie la difficulté à la baisse, et ajoute Vergil comme personnage jouable.

Et justement, c’est cette édition qui est prévue pour le 20 février prochain sur Nintendo Switch. Un portage à première vue banal, sans ajout, mais auquel Capcom a finalement cru bon d’apporter quelques modifications. Première d’entre elles à nous être présentée : le changement de style.

Dans le jeu d’origine, il était possible de choisir parmi quatre styles de combat (Trickster, Royal Guard, Gunslinger et Swordmaster disponibles dès le départ, puis Doppelganger et Quicksilver). Le hic, c’est qu’il fallait se décider au début du niveau, ou en passant par une statue (faisant office de menu d’améliorations / de magasin). Impossible, donc, de changer en plein combat.

Depuis, Devil May Cry 4, ainsi que le récent cinquième volet, ont apporté une nouveauté bienvenue : le changement rapide. Et c’est justement ce que Capcom a eu la jugeote d’apporter dans cet énième portage de DMC 3. Désormais, il sera en effet possible de choisir son style de combat via la croix directionnelle. De quoi améliorer grandement l’expérience de jeu, et donner une raison de plus aux fans d’acquérir cette édition.