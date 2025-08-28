Destiny Rising : Le spin-off mobile de la saga de Bungie est maintenant disponible

Le free-to-play ouvre ses serveurs

Même si la licence va mal, Destiny Rising pourrait tout de même fonctionner puisque le jeu a tout de même reçu plus de 10 millions de préinscriptions, selon NetEase. Les serveurs viennent tout juste d’ouvrir et l’éditeur en profiter pour dévoiler une dernière bande-annonce pour la route, sans gameplay, mais avec beaucoup d’action à la clé.

Pour rappel, ce Destiny Rising est un free-to-play qui prend place dans l’univers de Destiny, mais dans une réalité alternée. Pas besoin de connaître les deux jeux de Bungie donc, même si les références sont légion, tandis que la communauté de Destiny 2 n’est pas forcée de jouer à ce jeu mobile pour en apprendre plus sur le lore de la saga.

Le studio derrière ce projet a aussi publié une vidéo faisant le point sur les derniers changements apportés suite aux retours de la communauté. Cela passe par de l’optimisation de l’équipement et des ajustements sur le gameplay, ainsi que bien d’autres détails corrigés pour le lancement officiel du jeu.

Destiny Rising est disponible gratuitement sur les plateformes iOS et Android.