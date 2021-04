Necromunda: Hired Gun

Plongez dans la cité souterraine de Necromunda dans ce FPS survolté, violent et impitoyable se déroulant dans l'univers de Warhammer. Contrôlez le Hired Gun et frayez-vous un chemin jusqu'à vos cibles dans cette ville en proie aux crimes, à la corruption et aux guerres de gangs. Pour survivre, le chasseur de primes se fera assister par son fidèle compagnon, un cyber toutou, qui possédera lui aussi son propre arbre d'améliorations. Différents implants permettent aussi de personnaliser et d'améliorer le chasseur afin de venir à bout des différents gangs du jeu.