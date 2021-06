Necromunda: Hired Gun présente de nouvelles images dans son trailer de lancement

Première sortie d’un mois de juin plutôt chargé, Necromunda: Hired Gun donne le coup d’envoi de cette période estivale avec un FPS bien bourrin, qui dévoile ici son trailer de lancement.

Une dernière vidéo pour convaincre

Vous pouvez dès à présent vous jeter sur le jeu s’il vous intéresse, et ce dernier trailer est là pour vous présenter brièvement le contexte du titre ainsi que quelques bouts de gameplay. Vous pouvez en voir bien plus via une présentation de gameplay diffusée le mois dernier, qui revient sur toutes les particularités du jeu, avec des combats nerveux et sanglants.

Necromunda: Hired Gun est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.