Necromunda: Hired Gun : Un nouveau trailer de gameplay survolté

Annoncé et daté depuis un peu plus d’un mois, Necromunda: Hired Gun profite de sa sortie le mois prochain pour y dévoiler un nouveau trailer explosif.

Un trailer avec un gameplay dynamique et montrant ses mécaniques

Sans surprise, cette nouvelle vidéo du titre de Streum On Studio se focalise aujourd’hui sur son gameplay pur et dur. Comme vous pourrez le constater, Necromunda: Hired Gun se dote d’un gameplay clairement pêchu, nerveux et avec quelques pétoires pour le moins stylées.

Egalement, et comme le montre la vidéo en question, notre chasseur de primes devra principalement rechercher des cibles à chasser, s’en débarrasser, et ainsi récupérer de chouettes récompenses. Principalement, le loot sera des améliorations, du cash, des armes ou encore des améliorations pour les implants de votre personnage et de votre cyber chien.

Indéniablement, en plus d’un background qui devrait époustoufler et contenter les fans de la licence Warhammer, le titre ne sera sûrement pas avare en variété sur les divers ennemis à affronter. En tout cas, le soft de Streum On Studio, qui avait développé auparavant le correct Space Hulk : Deathwing, s’annonce relativement prometteur.

Necromunda: Hired Gun est programmé pour arriver le 1er juin sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.