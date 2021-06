Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles ajoute des versions alternatives pour Tanjiro, Nezuko et Giyu

On pensait que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles nous avait déjà dévoilé son personnage gag avec Murata il y a quelques jours, et on nous avait annoncé qu’un personnage surprenant allait arriver en jeu. On prenait alors les paris sur Muzan, Enmu, Azaka, ou n’importe quel démon en réalité. Et on était bien loin du compte.

Entre dépit et amusement, que choisir

Le dernier numéro du Weekly Jump, relayé par Gematsu, nous apprend que trois nouveaux personnages rejoignent le casting. Enfin, nouveaux. Pas vraiment. Il s’agit en réalité de Tanjiro, Nezuko et Giyu, qui seront ici dans leur version issue du spin-off de Demon Slayer, Kimetsu Gakuen Monogatari, qui transpose les personnages dans le monde moderne.

Oui, vous ne rêvez pas, c’est déjà la troisième version de Tanjiro dans un casting d’une quinzaine de personnages, et nous avons là des versions issues d’un spin-off comique. Attention, il ne s’agit pas de simples skins, mais de personnages à part entière, avec des mouvements différents.

Après tout, pourquoi pas. Ce n’est pas tant leur présence qui dérange, mais il serait temps que CyberConnect 2 confirme que les démons seront aussi jouables, ainsi que d’autres pourfendeurs de démons, les Piliers en tête. Car si ces trois personnages prennent la place d’autres, autant dire qu’une partie de la communauté va voir cela d’un oeil mauvais.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles est prévu pour cette année sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.