Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan dévoile une nouvelle vidéo pour Tanjiro

Comme on pouvait s’y attendre avec un casting qui semble être difficile à remplir, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan a récemment dévoilé une nouvelle version jouable de Tanjiro, qui sera un personnage à part. Ce doublon nous montre aujourd’hui son gameplay, et en quoi cette version est différente de celle de base pour le héros.

Evidemment, étant donné que cette version est liée à la progression du personnage dans le récit, ne lisez pas le reste si vous n’avez pas encore regardé ou lu la série afin d’éviter un spoiler.

Tanjiro passe au choses sérieuses

Tanjiro nous montre donc sa maîtrise de la la Danse du Dieu du Feu, avec un finish move qui fera forcément frissonner celles et ceux qui se rappellent le premier combat où l’on a pu voir le protagoniste utiliser ces techniques. On a droit à quelques images en plus pour le plaisir des yeux, de quoi nous faire patienter jusqu’au reveal du prochain personnage jouable.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan est prévu pour cette année sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.