Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles met Murata en avant dans son dernier trailer

L’annonce concernant la présence d’un personnage tel que Murata dans le casting de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles avait de quoi surprendre, étant donné que certains personnages iconiques manquent à l’appel. Mais pour l’instant, Aniplex et CyberConnect 2 choisissent de faire briller un peu ce personnage secondaire, voire tertiaire, avec une nouvelle vidéo.

Vaillant, mais faible

Il fallait bien un personnage gag, et c’est Murata qui héritera de ce rôle. Arrivant à peine à matérialiser le Souffle de l’Eau, ce combattant est donc forcément moins impressionnant que le reste du casting, ce qui se voit via son attaque ultime qui nous fera sourire à défaut de nous impressionner.

On espère maintenant que d’autres personnages plus intéressants vont arriver dans le jeu, à commencer par les démons, qui manquent à l’appel pour le moment.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles est prévu pour cette année sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.