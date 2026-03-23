Débrief : Starfield PS5, Shenmue 3, DLSS 5 et lancement Crimson Desert
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Rédigé par Jordan
Comme toutes les semaines, on revient sur l’actualité de ces derniers jours dans une vidéo qui condense les informations les plus importantes à retenir. Et cette semaine, en plus des sorties qui ont pas mal fait parler, il y avait aussi quelques actus à ne surtout pas manquer.
Au programme de votre débrief hebdomadaire, impossible de ne pas revenir sur le lancement à la fois compliqué et couronné de succès de Crimson Desert, tandis que l’on évoque la sortie de Starfield sur PS5, qui est maintenant confirmée après avoir été un secret de polichinelle. Shenmue 3 fait également reparler de lui et ce même après toutes ces années, tandis que l’annonce du DLSS 5 de NVIDIA est très loin de faire l’unanimité. Tout cela vous est résumé en moins de 10 minutes dans notre vidéo.
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