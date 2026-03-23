Débrief : Starfield PS5, Shenmue 3, DLSS 5 et lancement Crimson Desert

Au programme de votre débrief hebdomadaire, impossible de ne pas revenir sur le lancement à la fois compliqué et couronné de succès de Crimson Desert, tandis que l’on évoque la sortie de Starfield sur PS5, qui est maintenant confirmée après avoir été un secret de polichinelle. Shenmue 3 fait également reparler de lui et ce même après toutes ces années, tandis que l’annonce du DLSS 5 de NVIDIA est très loin de faire l’unanimité. Tout cela vous est résumé en moins de 10 minutes dans notre vidéo.