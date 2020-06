Débrief’ : PS5, The Last of Us 3, Mass Effect, RPG Harry Potter et Far Cry 6

C’est dimanche, c’est l’heure du débrief’. Toute l’équipe espère que vous avez passé une bonne semaine et on clôture celle-ci avec un condensé de l’actualité jeux vidéo qu’il ne fallait pas manquer.

Liens évoqués :

PS5 et annonces

Quelle riche semaine. Entre les conférences et la présentation des jeux PS5, il y avait de quoi faire. On reviendra dans cette vidéo sur les annonces majeures, sur Ratchet & Clank Rift Apart ou encore de Marvel’s Spider-Man Miles Morales. L’occasion asusi d’évoquer The Last of Us 3.

Rumeurs & fuites

L’occasion également de revenir sur les jeux présentés trop tôt, comme Star Wars Squadrons, qui sera finalement dévoilé ce lundi, Far Cry 6, évoqué à plusieurs reprises, la trilogie Mass Effect qui devrait revenir en remaster ou encore la démo de Gods & Monsters, publiée par erreur sur Stadia.

Cyberpunk & Destiny

En enchaînent sur les infos lâchées sur le RPG Harry Potter, on va s’attarder sur le potentiel rachat de la division jeux vidéo de la Warner Bros. On bouclera l’épisode en évoquant l’avenir de Destiny 2 ou encore de quelques détails sur Cyberpunk 2077.