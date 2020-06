CD Projekt Red partage plein d’infos sur Cyberpunk 2077

On l’apprenait récemment, l’événement entièrement dédié à Cyberpunk 2077 « Night City Wire » était repoussé au 25 juin en solidarité au mouvement « Black Lives Matter ».

Les fans de la future production de CD Projekt Red doivent donc toujours prendre leur mal en patience avant d’avoir plus d’informations sur Cyberpunk 2077. Pourtant, via un récent podcast de nos confrères allemands du magazine GameStar, on y apprend tout de même de nouvelles choses.

Une tonne d’infos

Le podcast étant allemand, il a été traduit par un utilisateur de Reddit.

Parmi les infos, on retient :

Les PNJ auront une vraie routine de vie, encore plus travaillée que dans Witcher 3. Il y a environ 1000 PNJ qui feront des choses uniques à différentes heures de la journée.

à différentes heures de la journée. Il y’aura 3 fois plus de solutions de quêtes que dans The Witcher 3. Les développeurs ayant même pensé aux « choses les plus stupides que les joueurs pourraient faire ». Une mission ne peut s’arrêter qu’avec la mort de votre personnage. Le studio polonais a mentionné une mission où le joueur parle à une personne, se fait tirer dessus et fuit le combat, tout en achetant un hamburger par la suite. Cependant, cela ne signifie pas la fin de la mission, elle continue.

Les développeurs ayant même pensé aux « choses les plus stupides que les joueurs pourraient faire ». Une mission ne peut s’arrêter qu’avec la mort de votre personnage. Le studio polonais a mentionné une mission où le joueur parle à une personne, se fait tirer dessus et fuit le combat, tout en achetant un hamburger par la suite. Cependant, cela ne signifie pas la fin de la mission, elle continue. Il y’aura une grosse améliorations en matière de level design entre Witcher 3 et Cyberpunk 2077. L’écart d’amélioration sera similaire à ce qui été fait entre Witcher 2 et Witcher 3 .

. Il y aura moins d’icônes (pour les choses à faire) sur la carte que dans The Witcher 3, CD Projekt Red veut absolument pousser le joueur à explorer et à découvrir tout par lui même.

tout par lui même. CD Projekt Red est fier que la présence de Keanu Reeves dans Cyberpunk 2077 n’ait pas été divulguée avant l’heure, alors que lorsque que l’on a découvert sa présence dans le jeu, cela faisait un an qu’il travaillait déjà avec le studio.

La crise du coronavirus a forcé tous les développeurs du studio à travers le monde à s’adapter, c’est environ 700 développeurs qui ont dû continuer à travailler sur le jeu.

sur le jeu. Les combats au corps à corps que l’on a pu voir dans les vidéos précédentes ne représentent pas la version finale de la mécanique, i ls ont été largement améliorés.

Les quêtes représentent un gros travail pour les développeurs de Cyberpunk 2077. Lorsqu’une quête est terminée par l’équipe de production, elle n’est pas laissée de coté. Les développeurs jouent encore et encore la quête afin de l’améliorer dans les moindres détails. De plus les développeurs affirment ne pas s’être mis de « limites » quant aux designs des quêtes. La seule règle étant : si c’est bon, on l’implante et on l’améliore.

Nous apprendrons surement de nouvelles informations et nous verrons surement des extraits lors de l’événement « Night City Wire » qui aura lieu rappelons le, le 25 Juin. Cyberpunk 2077 sortira le 17 septembre sur PC, Playstation 4 et Xbox One. Il est également prévu pour plus tard sur Xbox Series X, alors que sur Stadia le jeu devrait avoir du retard. Pour l’instant, aucune confirmation quand à une version Playstation 5…