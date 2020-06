AT&T chercherait à vendre Warner Bros Interactive Entertainment

Alors que certains espéraient encore et toujours voir le prochain jeu Batman lors de la conférence PlayStation 5, Warner Bros Interactive Entertainment aurait d’autres problèmes en ce moment.

Allez Bruce, fais un petit chèque…

L’info nous vient de la chaîne CNBC qui dit avoir plusieurs sources. L’opérateur téléphonique et Internet AT&T aurait une dette de près de 165 milliards de dollars et chercherait donc des moyens rapides de renflouer ses caisses, pas vraiment aidé par le lancement compliqué du service HBO Max. L’une des solutions serait donc la revente de la branche jeux vidéo de Warner Bros pour environ 4 milliards de dollars.

Selon les sources de CNBC, Take Two, EA et Activision Blizzard auraient déjà exprimé leur intérêt pour cette acquisition. On comprend facilement pourquoi ils ne seraient pas contre faire venir Avalanche Software, Monolith Productions (Shadow of Mordor/War), NetherRealm Studios (Mortal Kombat), TT Games (les jeux Lego), les différents studios WB Games et surtout Rocksteady Studios (Batman Arkham).

Le problème de tout cela c’est que ces studios travaillent principalement sur des jeux à licence Warner Bros. Et que Warner Bros restera bien une propriété d’AT&T quoi qu’il se passe. Il ne faut donc pas seulement organiser la vente de tous ces studios mais également négocier l’utilisation des licences telles que Harry Potter, DC, Games of Thrones ou le Seigneur des Anneaux par le nouveau propriétaire.

C’est probablement pour cela que les discussions entre AT&T et les différents candidats ne seraient pas très avancées pour l’instant. Contactés par CNBC, AT&T tout comme Take Two ont refusé de commenter les rumeurs tandis qu’EA et Activision Blizzard n’ont simplement pas répondu.

Si ce projet de vente s’avère vrai, cela risque de repousser encore un peu les projets de Warner Bros Interactive Entertainment attendus depuis tant d’années tels que le nouveau jeu Batman, le RPG Harry Potter ou le jeu de Rocksteady.