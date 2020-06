Débrief’ : SEGA, Kingdoms of Amalur, Project Cars 3 et Bloodborne sur PC/PS5 ?

Allons droit au but : nous sommes dimanche, il est 18h, c’est donc l’heure du débrief’. N’oubliez pas, chaque semaine, on vous résume l’actualité en moins de dix minutes alors c’est parti pour ce nouveau récap’ !

Liens évoqués :

Sega fête son anniversaire

Cette semaine, Sega a soufflé sa 60ème bougie. Pour célébrer cela, l’iconique firme a annoncé plusieurs choses. Par exemple, le Fog Gaming, considéré comme révolutionnaire pour le milieu de l’arcade ou encore la Game Gear Micro, console (vraiment) miniature.

Project Cars 3 et Kingdoms of Amalur annoncés

Parmi les rares annonces de jeu de la semaine, on a Project Cars 3, qui va suivre le même schéma que ses prédécesseurs en développant la carrière et Kingdoms of Amalur Re:Reckoning, un remaster du très chouette action RPG dont la licence avait été rachetée par THQ Nordic.

Le reste avec Bloodborne

Enfin, comme toujours on abordera d’autres sujets comme des dates de sortie ou encore la rumeur qui court autour de Bloodborne qui arriverait sur PC et PlayStation 5. Bon visionnage !