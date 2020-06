Neil Druckmann évoque un potentiel The Last of Us Part III ou une nouvelle licence

Après un développement compliqué, Naughty Dog va enfin pouvoir montrer au monde entier les nouvelles aventures d’Ellie avec The Last of Us Part II. Et si l’on pensait que la licence pourrait s’arrêter avec ce second opus, il semblerait que Neil Druckmann, vice-président du studio, ne soit pas contre un The Last of Us Part III.

Un TLOU Part III possible ?

C’est en tout cas ce qui ressort de son interview avec GQ, où il se confie sur les futurs projets de Naughty Dog. Lorsqu’il lui est demandé sur quoi le studio pourrait plancher à l’avenir, le directeur du jeu répond :

« Lorsque l’on commence à tout boucler, il y a de moins en moins de responsabilités créatives et mon esprit ne peut s’empêcher de penser au prochain projet. Donc, oui, ce prochain projet pourrait être [The Last of Us] Part III, ou cela pourrait être une toute nouvelle licence« .

Il ne faut donc pas forcément y voir une confirmation qu’un troisième opus verra le jour, mais l’idée n’est en tout cas pas écartée dans la tête de Neil Druckmann. Cela dépendra sûrement de la réception critique et commerciale de The Last of Us Part II, qui fera certainement un tour du côté de la PS5 entre temps.