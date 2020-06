Star Wars Squadrons en fuite sur le Xbox Store, une annonce imminente ?

Après un Star Wars Jedi Fallen Order couronné de succès, il était clair que les jeux Star Wars allaient se multiplier durant les années à venir. On pense notamment à Project Maverick, qui a été teasé via un leak. Cette fois-ci, c’est au tour d’un mystérieux Star Wars Squadrons d’apparaître un peu trop en avance sur le store Xbox.

Un décollage trop en avance

Bien entendu, on fera vite le rapprochement entre Project Maverick et ce Star Wars Squadrons, qui sont bien le même jeu. Cette première image nous laisse entrevoir la possibilité de contrôler de pilotes, aussi bien du côté de l’Empire que de la Résistance.

VentureBeat parle indique via ses sources que le jeu mettrait en scène des combats aériens, avec la présence d’un mode solo ainsi qu’un mode multijoueur, où des équipes devront être formées pour s’affronter.

On attendra peut-être l’EA Live le 19 juin pour en savoir plus sur le titre, qui devrait visiblement ne plus trop tarder à montrer ses premières images.