Death Stranding 2 : Sortie le 26 juin 2025, collector détaillé, début des précommandes le 17 mars et un trailer bourré d’images inédites

Rendez-vous cet été sur la Grève

À l’image de ce panel hosté par Kristen Zitani qui a directement envoyé le trailer bien dodu concocté par Hideo Kojima, commençons par fournir les deux informations essentielles et concrètes qu’il nous apporte sur ce Death Stranding 2: On the Beach.

La première, c’est que nous avons enfin une date de sortie, et ce sera pour le 26 juin 2025 avec des précommandes qui débuteront le 17 mars. Ensuite, et comme nous vous l’avions relayé il y a quelques jours, une édition collector est au programme. Seulement, c’est un peu la douche froide.

En effet, malgré quelques goodies et des bonus in-game, pas de jeu en version physique à l’intérieur. À la place, la fameuse idée de proposer une édition Digital Deluxe offrant un accès anticipé de deux jours, permettant donc de jouer au jeu dès le 24 juin. Alors pour un prix de 249,99 €, ça fait un peu mal. Voici le contenu complet de l’édition collector :

Death Stranding 2: On the Beach Digital Deluxe Edition, comprenant : Le bonus de précommande offrant Un Squelette de combat argenté (LV1, LV2, LV3) Un Squelette de vitesse argenté (LV1, LV2, LV3) Un Squelette Bokka argenté (LV1, LV2, LV3) Un hologramme custom Quokka (aussi déblocable plus tard dans le jeu) Un Squelette de combat doré (LV1, LV2, LV3) Un Squelette de vitesse doré (LV1, LV2, LV3) Un Squelette Bokka doré (LV1, LV2, LV3) Une mitrailleuse (Balles MP) LV1 (aussi déblocable plus tard dans le jeu) Les patchs « 70: Quokka », « 71: Chiral Feline » et « 72: Why me ? »

Une figurine de 7,62 cm de Dollman

Une statuette de 38,1 cm de Magellan Man

Des cartes artworks

Une lettre d’Hideo Kojima

Notez que si seule la Digital Deluxe Edition vous intéresse, elle coûtera 89,99 €. L’édition standard atteint quant à elle 79,99 €.

Une nouvelle fournée de personnages

Avant ces révélations, nous avons eu droit à 10 minutes de vidéo très denses, remplie d’images inédites et de nouveaux éléments à décortiquer, habillées par la très jolie musique de Woodkid « To The Wilder ».

Comme d’habitude, pour ce qui est de comprendre totalement ce que l’on voit à l’écran, il faut être profondément déterminé et revoir le trailer des dizaines de fois pour essayer d’établir des liens. Pour ainsi dire, on ne sait même pas vraiment par où commencer tant les questions se sont démultipliées, contrairement à leurs réponses.

Déjà, des nouveaux personnages ont été introduits. Que ce soit brièvement en fin de trailer, comme le personnage de Doctor, incarné par Debra Wilson (Star Wars Jedi, God of War Ragnarok, Suicide Squad: Kill the Justice League), Charlie, une espèce de buste de mannequin bizarrement animé, ou encore Le Président, interprété par Alastair Duncan (God of War, Shadow of Mordor/War), dont la voix avait été repérée dans le précédent trailer.

D’autres ont pris un peu plus de place dans ce trailer, comme Lucy (Alissa Jung) et surtout Neil (Luca Marinelli). Ce dernier est même montré d’entrée de jeu, et il semble avoir participé au transport de femmes enceintes en mort cérébrale depuis le Mexique. En gros, des mères auxquelles sont liés les « BB », les bébés capables de voir les dangereuses entités coincées entre le monde des vivants et des morts.

Un homme qui a donc eu un rôle majeur dans le lore de Death Stranding mais dont les traumatismes semblent faire de lui un antagoniste de cette suite. Difficile d’ailleurs, au moment où on le voit enfiler un bandana bleu marine, de ne pas voir un clin d’œil absolument pas discret (ni involontairement indiscret non plus) à Solid Snake. On le voit enfin prendre les armes, accompagné de soldats sbires, tout comme le faisait Cliff Unger (Mads Mikkelsen) dans le premier opus. À voir jusqu’où les similitudes s’étaleront.

Le flou du spectacle

Et Metal Gear Solid ne semble décidément jamais très loin avec Kojima puisque le Magellan, le vaisseau au cœur de cette suite qui ressemble à la tête d’un Metal Gear Rex, finit d’achever la ressemblance avec l’engin de guerre en se greffant sur une créature de poix géante et bipède, devenant ainsi le Magellan Man.

Le tout grâce à un assemblage digne de Power Rangers offert par Heartman, clairement une des scènes les plus abracadabrantesques du trailer, de quoi donner une couche supplémentaire d’invraisemblance à ce monde déjà bien mystérieux dans le premier opus. Si celui-ci nous faisait tremper les orteils dans son univers si particulier, Death Stranding 2: On the Beach a visiblement décider de nous pousser à l’eau.

Pour rester dans le spectacle et le bizarroïde, on pourrait également citer Tomorrow, qui semble bien maîtriser la poix et entretenir un lien particulier avec Higgs, qui lui est capable de faire sortir un tentacule de sa bouche. Pourquoi et dans quel but ? Bon. Et puis que dire de ces kaiju de poix qui là encore cristallisent pas mal de questions.

Du côté du plot général, les événements se déroulent 11 mois après Death Stranding premier du nom. Visiblement, on nous fait comprendre que relier les gens via le réseau chiral, aboutissant à la création des UCA, a finalement apporté plus de mal que de bien. En témoigne la menace d’une secte menée par Higgs, l’automatisation à outrance des livraisons, et un réseau animé par une gigantesque ferme de serveurs établie sur la Grève, la plage symbolisant l’antichambre entre le monde des vivants et des morts.

Le véritable sort de Lou, le bébé « adopté » par Sam dans l’opus précédent, et celui de Fragile semble encore plus opaque après de nouvelles images. Le personnage incarné par Léa Seydoux nous offre d’ailleurs l’un des baisers les plus réalistes du jeu vidéo, nous laissant une impression un peu étrange. Une scène qui n’est en tout cas pas passée inaperçue.

Bien d’autres images pourraient susciter moult théories et interprétations, mais nous nous arrêterons là pour cet article récapitulatif déjà bien trop long. C’est pourquoi on se concentrera surtout sur la beauté offerte par un mélange d’extraits de gameplay et de cinématiques in-game capturées sur PS5 classique. Le moteur Decima nous gratifie encore une fois de plans absolument fabuleux, garantissant de nouveaux moments marquants de contemplation.

Un peu de gameplay et l’annonce d’un concert

À la sortie de ce trailer, il faut le reconnaître, on est soufflé. Mais si on a su être à nouveau saisi par l’ambiance que dégage le titre, que les multiples environnements montrés font terriblement envie et que le mystère s’épaissit, y a-t-il des enseignements à en retirer du côté du gameplay ?

Et bien pas tant que ça, finalement. On a quand même pu remarquer une sorte de système de livraison automatique sur rail, que l’on devra très vraisemblablement installer nous-même, ainsi que le retour de la tyrolienne. Un nouveau véhicule s’est également montré, en la présence d’une déclinaison de la moto à trois roues capable de traverser des eaux peu profondes.

Pour le reste, les confrontations avec les Échoués et les créatures émanant de la poix devraient être a minima aussi nombreuses que dans le premier jeu, et l’action risque quant à elle de prendre davantage de place, notamment via la reconduction des armes à feu ou encore à la vue de la scène représentant une poursuite à moto.

Enfin, et pour ce qui concerne la session de discussions entre les invités Norman Reedus, Troy Baker et Woodkid, on retiendra surtout l’annonce d’un Death Stranding: Strands of Harmony World Tour. On nous promet une revisite orchestrale des morceaux marquants de la série avec la présence de chanteuses et chanteurs. Signalons une date à Paris, le 16 janvier 2026, parmi les 19 prévues pour l’heure. Préparez vos économies car les places les moins chères tapent dans les 86 dollars, donc a priori plus coûteuses encore par chez nous.

Au final, avec un trailer époustouflant rempli d’indices, de bizarreries et d’images superbes, Kojima Productions a su à la fois nous en montrer beaucoup tout en en gardant énormément sous le coude. Et grâce à une date de sortie précise établie pour le 26 juin 2025, Death Stranding 2: On the Beach a désormais entamé un décompte particulièrement excitant jusqu’à la sortie du jeu. Une suite qui suggère une ambition encore plus appuyée en voulant pousser les idées du premier opus dans tous les sens, sans doute pour le meilleur et pour le pire.