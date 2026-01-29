Dear me, I was… : Le jeu d’aventure narratif d’Arc System Works sortira le 12 février sur PC, Nintendo Switch et mobiles
Disponible depuis le 31 juillet 2025 en exclusivité sur Nintendo Switch 2, Dear me, I was… est un jeu d’aventure narratif entièrement chapeauté par Arc System Works (Guilty Gear Strive, DNF Duel…) qui a rencontré un succès modeste mais bien réel auprès de la critique et du public. Et si vous êtes complètement passés à côté, bonne nouvelle, il s’apprête à débarquer sur d’autres plateformes très prochainement. Pour preuve, il arrivera le 12 février prochain sur PC, Nintendo Switch et mobiles.
Un récit très court qui vaut le détour
Porté essentiellement par la sublime direction artistique imaginée par Taisuke Kanasaki (Another Code, Hotel Dusk: Room 215, Last Window: The Secret of Cape West), animant des scènes en aquarelle grâce à la technique de la rotoscopie, ce titre nous invite à suivre l’histoire très courte mais prenante d’une « Mme tout le monde ». Pendant un peu moins d’une heure, nous sommes amenés à être les témoins de plusieurs instants marquants de sa vie. Entre les joies, les peines et les liens humains qu’elle parviendra à tisser, nous avons la possibilité de découvrir les moments importants de son existence, tout en profitant de quelques phases interactives simples et d’agréables musiques d’ambiance.
Rendez-vous le 12 février pour la sortie de Dear me, I was… sur PC via Steam, Nintendo Switch, iOS et Android.
