Dead Cells se dirige vers son ultime mise à jour, l’update 35 sera déployée dans quelques jours

C’est vraiment la fin pour Dead Cells. Maintenant que Motion Twin s’occupe de son propre bébé avec The Rogue Prince of Persia après le départ d’Evil Empire sur Windblown, il est temps de dire au revoir aux mises à jour de contenu sur le jeu. L’update 35 sera en quelque sorte le chant du cygne pour Dead Cells, qui aura eu un très beau parcours. On sait maintenant ce que contiendra cette mise à jour, et plus important encore, quand elle sera disponible.