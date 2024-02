C’est la fin des mises à jour créatives pour Dead Cells, le studio Evil Empire passe à autre chose

Le studio Evil Empire a permis à Dead Cells de perdurer au fil des années avec des updates régulières, dont des gros projets comme le crossover avec la licence Castlevania de Konami. La mise à jour 35 continuera d’apporter des nouveautés, et si le studio n’est pas encore en mesure de nous donner une date concernant sa sortie, il souhaite nous parler de la situation plus globale autour du jeu.

Dans un article publié sur Steam, on apprend ainsi que l’update 35 marquera la fin des mises à jour créatives sur le jeu, comprenez donc que les ajouts de contenus cesseront :

« La mise à jour 35 pour Dead Cells marque la fin de notre parcours créatif sur le jeu. Après une incroyable collaboration de 5 ans pour apporter du contenu supplémentaire à Dead Cells, Evil Empire poursuivra de nouvelles aventures et nous avons hâte de voir ce qu’elles nous réservent ensuite. Cela vient après beaucoup de réflexion, notamment suite au succès retentissant du DLC « Return to Castlevania » l’année dernière. Nous voulons éviter le piège d’en faire toujours plus et nous voulons garder Dead Cells frais et original ; comme nous l’avons vu avec d’autres séries de longue date, il est crucial de ne pas trop s’étendre et de risquer de diminuer le charme unique qui rend Dead Cells spécial pour nous tous. »