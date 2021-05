Dead by Daylight va accueillir les personnages de Resident Evil dès le 15 juin

Pour ses 25 ans, la série Resident Evil compte faire le plein de collaborations, comme on a déjà pu le voir avec le crossover The Division 2. Lors d’un Resident Evil Showcase, on avait également appris que la série allait s’inviter dans Dead by Daylight, qui rassemble plusieurs licences horrifiques du genre, Silent Hill en tête. On a désormais droit à une date concernant cette future collaboration.

Le Nemesis débarque prochainement

Un trailer mettant en avant Nemesis a été dévoilé, pour nous indiquer que le personnage serait jouable dans la peau du tueur, tandis que deux nouveaux survivants seront de la partie, Leon S. Kennedy et Jill Valentine.

Ces deux derniers auront droit à des capacités uniques, comme Leon qui pourra se cacher pour fabriquer une grenade aveuglante. La map de la station de police de Raccoon City sera également disponible. Autre nouveauté, des zombies viendront également prêter main forte au tueur, ce qui promet de changer quelque peu les stratégies.

Cet épisode Resident Evil sera disponible dès le 15 juin dans Dead by Daylight, qui fête d’ailleurs sa cinquième année d’existence.