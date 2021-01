The Division 2 fête les 25 ans de Resident Evil avec des costumes issus de la série

Voici une collaboration que l’on avait pas vu venir. Lors du Resident Evil Showcase, outre les nouvelles informations sur Resident Evil Village et sur Resident Evil Re:Verse, Ubisoft est venu souhaiter un joyeux anniversaire à la licence en invitant cette dernière au sein de The Division 2 à l’occasion d’un événement spécial.

Un peu de Capcom dans le jeu d’Ubisoft

La collaboration sera disponible du 2 au 15 février en jeu, et permettra de collecter divers costumes que les fans de Resident Evil reconnaitront du premier coup d’oeil.

On retrouvera ainsi le costume de Claire ou celui de Leon, du R.P.D, que tout le monde pourra obtenir en se connectant durant cet événement. On pourra également ramasser des armes représentant la saga, surtout la première trilogie, et d’autres récompenses spéciales seront disponibles durant toute la durée de l’événement.

The Division 2 est disponible sur PC, Stadia, PS4 et Xbox One.