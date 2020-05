Le prochain chapitre de Dead by Daylight mettra la licence Silent Hill à l’honneur après avoir déjà été inspiré par Strangers Things, Saw ou Left 4 Dead. La nouvelle héroïne à contrôler ne sera nulle autre que Cheryl Mason (Silent Hill 3) alors que le tueur sera le très célèbre Pyramid Head.

Nouvelle carte au programme

Vous aurez donc bientôt accès à cette mise à jour le 16 juin prochain sur PC, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch avec l’ajout d’une nouvelle carte se situant dans le collège de Midwich. Cette mise à jour introduira également les « Legendary Outfits » qui vous permettent de changer de skin de personnage sans altérer ses compétences ainsi que le thème de Dead by Daylight revisité par Akira Yamaoka himself.