Dead by Daylight annonce une collaboration avec Resident Evil

Le Resident Evil Showcase a réservé quelques surprises, et parmi elles, une collaboration avec le survival horror compétitif Dead by Daylight. Deux licences liées dans la peur et la mort s’associent pour le plus grand plaisir des fans du genre.

Un Nemesis tueur ?

Dead By Daylight multiplie les collaborations avec les plus grandes franchises s’approchant de l’épouvante depuis quelques temps. En juin 2020, le soft sortait par exemple une collaboration avec un autre monument du survival horror, Silent Hill.

A l’occasion des 25 ans de la saga Resident Evil, Dead by Daylight accueillera donc du contenu inédit aux couleurs de la licence de Capcom en juin prochain. Le teaser ne nous dévoile pas grand-chose excepté un teaser dévoilant un nouveau charme, mais on peut toutefois s’attendre à, au moins, un nouveau tueur, une nouvelle carte et un (voire plusieurs) survivant. On pense bien évidement au Nemesis ou Mr. X pour les tueurs, et à Leon, Claire, Jill ou encore Chris pour les survivants.

Nous devrions obtenir plus d’informations prochainement.