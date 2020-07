Crysis Remastered sortira finalement dans les temps… sur Nintendo Switch

Véritable vitrine technologique développée par Crytek en 2007, Crysis avait de solides arguments à faire valoir en dehors de son aspect graphique époustouflant. Le fait est que ce FPS bourré d’action a marqué les esprits, au point qu’il n’est finalement nullement étonnant d’en voir débarquer une version remasterisée. Et ce en 2020, une année par anodine puisqu’elle est le théâtre des événements du jeu.

La version Switch a de l’avance

Annoncé en avril dernier, Crysis Remastered était initialement prévu pour le 23 juillet prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Néanmoins, il n’a pas tardé à être repoussé, à l’instar de nombreux jeux cette année (notamment Cyberpunk 2077), et ce à une date indéterminée. La bonne nouvelle, c’est que finalement ce report ne concernera pas toutes les versions du jeu.

En effet, tandis que les versions PC, PlayStation 4 et Xbox One ne verrons pas le jour avant quelques temps, la mouture Switch, quant à elle, paraîtra finalement à la date initialement annoncée. Difficile de déterminer les raisons exactes de ce revirement de situation. D’autant qu’habituellement la Switch est plus encline à être la dernière servir lors de ce genre de sorties.

Crysis Remastered sortira donc le 23 juillet prochain sur Nintendo Switch. Quant aux versions PC, PlayStation 4 et Xbox One, elles arriveront plus tard dans l’année. Aucune date n’a pour le moment été communiquée.