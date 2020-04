Crysis Remastered : le titre confirmé sur tous les supports

Alors que nous vous parlions il y a quelques jours d’un éventuel Crysis Remastered avec la réactivation du compte Twitter officiel, la confirmation vient de tomber avec plusieurs leaks. Le dernier volet en date était sorti en 2013 et on ne pensait pas revoir la licence qui semblait oubliée par tous.

La même claque technique qu’à l’époque ?

On se souvient tous de Crysis premier du nom qui avait été une véritable démo technique, faisant tomber les configurations haut de gamme de l’époque à genoux. C’est encore sur Twitter ainsi que sur le site officiel de Crysis que les informations ont été aperçues. En effet un internaute au pseudonyme ‘Iashman‘ a posté un thread dévoilant une capture d’écran du site officiel contenant plusieurs informations intéressantes.

Parmi celles-ci, une augmentation de la résolution des textures, la présence du ray-tracing avec de nouveaux effets de lumières ainsi que les supports sur lesquels le titre devrait débarquer. Il s’agira donc d’une sortie PC, PlayStation 4, Xbox One et … Nintendo Switch ! Cette dernière plateforme est plutôt surprenante mais on imagine aisément que des concessions seront obligatoires au vu de la fiche technique de la console portable.

Pas de fenêtre de sortie à l’horizon mais une confirmation des rumeurs qui courraient depuis quelques temps. Verra-t-on également une sortie sur les consoles de nouvelles générations ?