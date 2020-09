Crusader Kings 3 : le trailer de lancement est disponible

Ça y est, c’est hier que Crusader Kings 3 est sorti (dont notre test est disponible ici) et Paradox Interactive en profite pour mettre en ligne son trailer de lancement. On peut y voir que le titre a déjà reçu de nombreuses éloges concernant sa qualité ainsi que les nouveautés dont bénéficie le soft.

Gestion et stratégie

Attendu avec impatience du côté des joueurs, le titre est disponible depuis le 1er septembre exclusivement sur PC. Vous devrez diriger une dynastie et la rendre pérenne au fur et à mesure des descendances à travers des guerres, des maladies ou encore des trahisons. Doté d’une refonte visuelle ainsi que de nombreux ajouts appréciables, Crusader Kings 3 est une bouffée d’oxygène pour les joueurs d’un second opus vieillissant qui commençait à faire son temps.