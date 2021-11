Crusader Kings III : L’extension The Royal Court sortira le 8 février 2022

Sorti en septembre 2020, Crusader Kings III avait prévu plusieurs contenus. On avait notamment appris entre temps l’arrivée de versions PlayStation et Xbox. Mais on attendait aussi une extension, The Royal Court, prévue initialement pour cette fin d’année avant d’être repoussée. Paradox Interactive livre aujourd’hui la date de sortie définitive.

Un mois de février toujours aussi riche

Prenez votre agenda, Crusader Kings III : The Royal Court vient d’annoncer sa date de sortie pour le 8 février 2022. On imagine que le public visé n’est pas le même mais il se cale à une période déjà bien occupée par Sifu, Horizon Forbidden West ou encore Dying Light 2. Les joueurs et joueuses pourront ainsi profiter de cette toute première extension majeure qui apportera son lot de nouveaux contenus.

Histoire d’illustrer les nouveautés, Paradox Interactive nous partage une bande-annonce ainsi qu’une longue vidéo qui revient sur les différentes fonctionnalités. Salle du trône, la possibilité de siéger et de former sa cour, tant de nouvelles choses à venir. Notons aussi qu’une mise à jour gratuite accompagnera cette extension à la même date, apportant une nouvelle interface culturelle et d’autres joyeusetés.

Crusaders Kings III est disponible dès maintenant sur PC. Pour en savoir plus, on vous invite à consulter notre test complet.