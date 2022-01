Crusader Kings III sortira sur PS5 et Xbox Series le 29 mars prochain

Alors que la version PC de Crusader Kings III s’apprête à recevoir une nouvelle extension intitulée The Royal Court, le titre de Paradox Interactive prépare également son arrivée sur consoles next-gen, comme cela avait été annoncé lors de la dernière Gamescom. L’éditeur nous en dit aujourd’hui un peu plus sur cette version, vidéo à l’appui.

Une version adaptée pour les contrôles des manettes

Cette version console a donc été conçue en collaboration avec Lab42, afin d’adapter le gameplay et les caractéristiques du jeu à la PS5 et à la Xbox Series. C’est surtout l’interface qui a du être adaptée ici, tout comme les contrôles pour mieux coller aux manettes et aux déplacements dans les menus grâce aux sticks analogiques.

Ces versions next-gen profitent également de la puissance des consoles pour réduire les temps de chargement, tandis que la version PS5 utilise également le retour haptique et les gâchettes adaptatives de la DualSense. L’une des utilisations de cette manette concernera la représentation du stress des personnages, avec une gâchette plus dure si les personnages sont crispés.

Il sera donc possible de découvrir cette version PS5 et Xbox Series de Crusader Kings III dès le 29 mars prochain. En attendant, vous pouvez toujours consulter notre test de la version PC du jeu.