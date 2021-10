Paradox Interactive annule plusieurs jeux, mais pas Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2

L’avenir autour de Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2 est plus que flou depuis son report et l’annonce qu’un nouveau studio était en charge du projet, sans que l’on sache qui précisément. Alors forcément, lorsque l’on entend que Paradox Interactive, éditeur du jeu, vient d’annuler plusieurs projets en cours de route, il y a de quoi s’inquiéter pour le jeu de vampires, mais ce dernier ne fait pas partie des titres concernés.

Une stratégie centrée sur… la stratégie

A vrai dire, on ne sait pas vraiment de quels jeux il s’agit pour l’instant, puisque l’on connaît surtout ceux qui ont survécu. La semaine dernière, Fredrik Wester, CEO de l’éditeur suédois, a publié un communiqué de presse dans lequel on apprend que plusieurs jeux qui étaient en cours de développement sont maintenant annulés, et que tous ces titres n’étaient pas encore annoncés.

La raison invoquée est celle de vouloir se recentrer sur ses marques fortes au sein de son portfolio, afin que la balance bénéfices / risques soit mieux équilibrée (comprenez plutôt : plus de bénéfices, moins de risques). Avec cela, l’éditeur se recentrera notamment beaucoup sur les jeux de stratégie, et les projets les plus prometteurs auront ainsi plus de moyens à leur disposition.

On apprend alors que l’éditeur a 15 projets encore en développement (sans compter les DLC), dont quatre sont déjà connus, à savoir : Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2, Crusader Kings 3 sur next-gen, Shadowrun Trilogy et Victoria 3.