Crusader Kings III est disponible sur PS5 et Xbox Series X|S

Crusader Kings III, le jeu de stratégie de Paradox Interactive, débarque aujourd’hui sur la dernière génération de consoles. Sortez les couronnes puisqu’il va vous falloir réécrire l’histoire en mettant votre maison et ses héritiers à la tête d’un royaume prospère.

Amour, Gloire et Royauté

Un peu moins de 2 ans après sa sortie sur PC, Crusader Kings III sort enfin sa version pour consoles. Une attente qui se justifie par le remaniement de l’interface et des commandes afin de les accommoder à la manette. Le soft tire également partie du hardware des machines avec des temps de chargement réduits et même une utilisation des fonctionnalités de la DualSense sur PS5. Par exemple, plus votre personnage sera stressé et plus le retour haptique sera puissant.

Le titre jouit en plus d’une très bonne réputation grâce aux excellents retours des joueurs et de la critique sur PC. Nous-même, nous avions grandement apprécié l’expérience en 2020 comme le montre notre test. Le précédent opus datant de 2012, Paradox a en effet eu le temps d’étoffer les mécaniques tout en gardant ce qui faisait sa force.

Le but est assez simple, prendre la tête d’une noble maison en incarnant les dirigeants et leurs descendants au fil des siècles et faire perdurer son royaume en accumulant les gloire. Cependant, la tâche ne sera pas aussi facile puisqu’il faut compter sur des guerres, de l’espionnages, de la diplomatie ou encore la religion pour mettre du piment dans votre progression.

Crusader Kings III est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series X|S