Un nouveau trailer pour le RPG Cris Tales

Le très attendu RPG indépendant Cris Tales dévoile un nouveau « Gameplay Trailer » histoire de vous convaincre si ce n’est déjà fait.

Deux nouveaux membres se dévoilent

Le Futur Game Show : Gamescom 2020 a permis d’avoir un nouvel aperçu du jeu avec de jolies images. L’un des charmes de ce titre est indéniablement sa direction artistique, mais aussi une certaine inspiration venant des JRPG d’époque. En plus de nous montrer de nouveaux environnements, le trailer nous présente deux nouveaux personnages : JKR-721 et Zas.

Rappelons que Cris Tales dispose déjà d’une démo disponible sur PS4, Xbox One et Switch. Il sortira le 17 novembre prochain sur PlayStation 4, Xbox One, Switch, Stadia et PC via Steam et GOG. Des versions PlayStation 5 et Xbox Series X sont également en développement.