Cris Tales sera gratuit la semaine prochaine sur l’Epic Games Store

Comme pour Daemon X Machina récemment, Cris Tales est un de ces jeux gratuits disponibles sur l’Epic Games Store à ne pas manquer. Notez bien dans votre calendrier afin de ne pas le manquer.

Cris Tales gratuit

Après Brother – A Tale two Sons, actuellement disponible sur la plateforme d’Epic Games, Cris Tales sera proposé gratuitement du 24 février au 3 mars prochain. Sorti l’été dernier, le jeu est une véritable lettre d’amour aux JRPG disposant en plus d’une direction artistique très chatoyante. Il dispose en plus d’un concept assez original basé sur le temps, l’héroïne du jeu peut en effet voyager dans à différentes époques dans un même lieu.

Comme le souligne notre test, il peut cependant être trop alourdit par ses influences. En tout cas, on ne peut que vous conseiller d’en profiter tant il mérite le coup d’œil malgré ses défauts. Epic Games est assez généreux depuis son lancement si l’on compte le nombre de jeux offerts dont une grande majorité de qualité.

Toujours dans l’optique de concurrencer Steam, la compagnie peut en effet espérer atteindre son but puisqu’elle a récemment annoncé la création de 500 millions de comptes sur sa plateforme.