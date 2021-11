Cris Tales : Le JRPG est en promotion pour le Black Friday, à 19.99€ seulement

Le Black Friday commence officiellement dès minuit, mais les offres en amont se multiplient à l’occasion de la Black Friday Week. Entre quelques offres sur le PlayStation Plus ou sur la Nintendo Switch, quelques jeux ont droit à de jolies réduction, comme Cris Tales, le JRPG à l’ancienne.

Cris Tales est en promotion

Sorti un peu plus tôt durant l’été, Cris Tales était attendu depuis pas mal de temps grâce à ses visuels enchanteurs. Le jeu est dès maintenant disponible dans sa version boite sur PS4, PS5 et Nintendo Switch à seulement 19.99€ au lieu de 29.99€.

L’occasion parfaite pour découvrir ce JRPG atypique, qui reprend tous les codes du genre avec une direction artistique tape-à-l’œil.

Cris Tales est désormais disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test complet.