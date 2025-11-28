La marque « Control: Resonant » vient d’être déposée, le nom de Control 2 dévoilé ?

À moins qu’il ne s’agisse d’une adaptation ?

Le site MP1ST a trouvé la trace d’un certain « Control: Resonant », dont la marque a été déposée en Europe par un organisme inconnu. Pour faire le lien avec le jeu vidéo de Remedy, il faut d’abord aller voir dans quelle catégorie la marque a été enregistrée, avant de se rendre compte qu’elle est bien classée dans les jeux vidéo, en plus de la TV et du cinéma, sans doute pour protéger tous les droits possibles autour de ce nom.

Et si le nom de l’entreprise n’apparait pas ici, le site MP1ST souligne que cette entreprise mystère est associée à « Nordia Attorneys at Law », le cabinet d’avocat qui représente également Remedy et qui s’occupe de la protection de ses œuvres via ce genre de dépôt de marque.

Autant dire qu’il ne faut pas plus d’indice pour nous rendre compte qu’il s’agit bien là d’une œuvre en lien avec Remedy. Reste maintenant à savoir s’il s’agit bien de Control 2. Le studio n’a jamais précisé le titre de ce second épisode, et en temps normal, on pourrait évoquer l’éventualité qu’il s’agit ici d’un spin-off. Mais puisque Remedy a été assez transparent avec ses actionnaires en faisant régulièrement le point sur ses projets en cours, tout pointe vers Control 2. À moins qu’il ne s’agisse pas d’un jeu. Car la marque est aussi enregistrée dans d’autres catégories, il pourrait aussi s’agir d’une adaptation en partenariat avec Annapurna Interactive, annoncée il y a quelque temps.

Avec les Game Awards dans quelques semaines, tout porte à croire que l’annonce est imminente.