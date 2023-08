La nouvelle console PlayStation portable se nomme PlayStation Portal, et sortira cette année au prix de 219,99 €

Streamez vos jeux PS5 en portable via le remote play

Sony donne enfin un nom à cet accessoire de luxe et ce sera donc PlayStation Portal, une console portable qui, on le rappelle, n’est pas autonome puisqu’elle sert avant tout à streamer votre PS5. Elle sera équipée d’un écran LCD de 8 pouces qui affichera une résolution de 1080p au maximum, avec un framerate de 60 fps à son plus haut.

La PlayStation Portal vous permettra donc de streamer vos jeux depuis votre PS5, à condition d’avoir les deux machines branchées sur un réseau Wi-Fi d’au moins 5Mbps (mais prévoyez plutôt 15). Cela peut être le même réseau, ou deux réseaux différents.

Tous les jeux PS5 seront supportés en dehors des jeux PS VR2 et des titres en provenance du catalogue cloud du PlayStation Plus Premium, et cette console embarquera également les fonctionnalités de la DualSense, avec les retours haptiques et les gâchettes adaptatives. Autre détail précisé ici, la console possèdera un port audio jack de 3.5mm, mais il n’y aura pas de connexion Bluetooth.

Quand sortira la PlayStation Portal et à quel prix ?

Mais tout ça, on le savait déjà plus ou moins. La grande interrogation résidait au niveau du prix de cette console. Puisque Sony n’a pas eu peur d’afficher des tarifs premiums sur ces derniers accessoires, on pouvait s’attendre à ce que le prix de cet accessoire soit élevé.

On a maintenant notre réponse : la PlayStation Portal sera disponible au prix de 219,99 €, contre 199,99 dollars aux Etats-Unis (l’inflation a toujours bon dos). Un prix qui n’est pas accessible à toutes les bourses, même si l’on peut aussi se dire que c’est plus ou moins le même tarif qu’une manette DualSense Edge.

En revanche, Sony ne nous donne toujours pas de date précise concernant la commercialisation de la PlayStation Portal. On sait simplement qu’elle arrivera d’ici la fin de l’année 2023.

Le casque Pulse Elite et les écouteurs Pulse Explore se dévoilent

Sony a aussi profité de cette occasion pour nous reparler de ses prochains accessoires audios, à commencer par le nouveau casque Pulse Elite. Ce casque aura quelques atouts par rapport à l’ancien avec un micro rétractable et un meilleur son grâce à une IA qui va mieux filtrer le bruit. Il faudra compter 149,99 € pour se procurer ce casque Pulse Elite, à une date encore inconnue.

Pour ce qui est des écouteurs Pulse Explore, on retrouvera à peu près les mêmes spécificités que pour le casque si ce n’est qu’il faudra ici débourser 219,99 €.

Ces deux accessoires utiliseront le PlayStation Link une nouvelle technologie de son qui permet d’avoir moins de pertes et une latence plus faible. Ce qui veut dire que les appareils cités pourront se connecter de cette manière avec la PlayStation Portal, tandis qu’il sera aussi possible d’en profiter sur PS5 en utilisant un adaptateur USB compris dans les accessoires Pulse.

On attend maintenant de connaître la date de sortie de tous ces produits. Êtes-vous tentés par ces derniers ?