Concours : Une console Nintendo Switch 2 à gagner à l’occasion de l’AG French Direct

En 2024, l’AG French Direct avait réuni presque 700 000 spectateurs et spectatrices. Un record pour la conférence. Et cette année, notre équipe relance l’événément : Ce mercredi 28 mai à 18h, ne loupez pas la conférence AG French Direct avec +40 jeux dévoilés en avant-première. Au programme, des trailers, des dates de sortie, du gameplay inédit et des annonces de nouveaux jeux encore jamais montrés. Et pour vous faire plaisir, on vous offre une Nintendo Switch 2.

Comment gagner une Nintendo Switch 2 ?

Vous voulez tenter votre chance ? C’est simple puisque pour laisser l’opportunité à un maximum de joueurs et de joueuses de tenter leur chance et participer à ce jeu-concours, nous utilisons un outil qui vous permet de jouer de différentes manières : nous suivre sur les réseaux sociaux, partager une publication, remplir le formulaire ci-dessous, et faire diverses actions. Une seule action, et votre inscription est validée pour participer !

Vous pouvez ainsi très bien effectuer, deux, trois ou même toutes les actions possibles. A chaque action, vous gagnerez un nombre de points pour alimenter votre score global et ainsi augmenter vos chances de remporter le lot. Ceci dit, bien sûr, même en n’effectuant qu’une seule action – ou en nous suivant sur les réseaux, votre participation sera prise en compte. Si vous avez le moindre souci, utilisez la version complète de cet article sur votre navigateur et sur un ordinateur.

Le concours se termine le 9 juin 2025. Ce concours est en collaboration entre ActuGaming, Derive Figurine et l’AG French Direct.

Modalités

La dotation regroupe 1 (une) console Nintendo Switch 2. Le contenu est d’origine et neuf et sera livré dans son packaging d’origine, regroupant la console, ses câbles et son emballage initial. La dotation est estimée à environ 359€. Les organisateurs se déchargent cependant de toute responsabilité en cas de problème avec le transport ou la livraison. En cas de soucis techniques, le gagnant devra recontacter l’organisateur (ActuGaming).

Nous demanderons au gagnant de nous envoyer une photo de son lot (par mail ou message privé) pour confirmer bonne réception. Il n’est pas obligé de poster cette photo sur ses réseaux sociaux, mais il peut le faire pour nous remercier. Les données du gagnant ne sont en aucun cas conservées.

Le gagnant sera annoncé publiquement sur cet article et les différents réseaux sociaux où sera partagé le concours et sera directement contacté par mail. Le gagnant sera tiré au choix parmi les différents moyens de participation. Le tirage se fera automatiquement avec des outils internes et de manière équitable selon la pondération des systèmes. Le lot sera envoyé dans un délai de maximum 28 jours après le tirage au sort.

Ce concours est ouvert à toute personne physique résident en France Métropolitaine et Belgique. Les lots ne pourront cependant pas être envoyés dans les pays qui n’ont pas été précédemment cités. Si vous avez cependant une adresse de livraison dans l’un de ces pays, il est tout de même possible de participer. Aussi, la personne qui participe à l’un de nos jeux concours accepte par la même occasion les conditions générales du support sur lequel il participe. Il accepte sans réserve les présentes CGU en cas de concours sur le site et s’engage à respecter les conditions générales du réseau social lorsque le jeu est organisé sur une plateforme telle que X (ex-Twitter), Facebook ou YouTube.

ActuGaming n’est pas affilié à Nintendo et les différents réseaux sociaux pour ce concours. ActuGaming & Derive Figurine sont pleinement responsables et organisateurs du concours. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de vol, perte ou de dégradation des colis contenant les lots, n’engageant que le transporteur.