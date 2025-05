L’AG French Direct de retour le 28 mai 2025 avec la conférence la plus riche de son histoire

L’AG French Direct revient le 28 mai 2025

Rendez-vous désormais incontournable pour la scène indépendante française (et pas que), l’AG French Direct reviendra le mercredi 28 mai à 18h (heure de Paris). Comme toujours, cela commencera par une conférence d’ouverture qui va durer environ 90 minutes, suivie d’une page Steam regroupant de nombreuses démos jouables dans la foulée. Des créateurs et créatrices de contenus partenaires mettront également en avant les jeux jouables pendant l’événement.

Rappelons que l’AG French Direct est une émission proche d’un Nintendo Direct ou d’un State of Play, produite intégralement par ActuGaming et centrée sur les jeux vidéo développés en France ou par des studios francophones. L’édition 2024 a été couronnée de succès en titillant la barre des 700.000 vues enregistrées, ce qui a permis d’établir un nouveau record. Plusieurs titres avaient été montrés à cette occasion, tels que Caravan SandWitch et Murky Divers en exclusivité mondiale, ou encore Eternal Strands, 33 Immortals et Akimbot.

Plusieurs annonces attendues

Pour cette édition 2025, attendez-vous à une dizaine d’annonces de nouveaux jeux encore jamais montrés en avant-première, avec des titres prévus sur PC, PlayStation, Xbox, Switch et Switch 2. Vous retrouverez aussi bien de nouvelles bandes-annonces que des présentations de gameplay inédites, mais aussi des confirmations de date de sortie et des journaux de développeurs pour en savoir plus sur la conception d’un jeu.

Parmi les temps forts attendus, sachez que Hibernian Workshop, derrière le très réussi Astral Ascent, dévoilera son nouveau jeu. Il s’agit à ce jour de leur projet le plus ambitieux avec « un vaste monde à explorer pour découvrir une aventure mémorable », inspiré des univers fantasy de jeux tels que Final Fantasy XVI.

De son côté, Dear Villagers profitera aussi de l’événement pour révéler la suite d’un jeu très apprécié du public. Vous aurez aussi l’occasion d’apercevoir les premières images de gameplay de YTASH – A Nocturnal Poem, une nouvelle bande-annonce pour ENDLESS Legend 2 ainsi que plus d’informations sur le jeu de cartes narratif Crown Gambit. La maison d’édition Abiding Bridge présentera son line-up et des dates de sortie seront annoncées, comme celle de Lost in Prayer (Nine Dots Studios).

Le plus grand nombre de démos jouables

Mais l’AG French Direct, ce n’est pas seulement une conférence : c’est également une page Steam qui sera directement mise en ligne après la diffusion. En plus de pouvoir mettre en liste de souhaits l’intégralité des jeux présentés (wishlister, c’est important pour les indés !), vous pourrez aussi découvrir plus d’une vingtaine de démos jouables directement. C’est d’ailleurs la première fois que nous dépassons ce chiffre, avec une belle diversité de genres au programme.

Certaines de ces démos seront exclusives à l’événement avec des titres jouables pour la première fois par le public, tandis que d’autres déjà existantes seront mises à jour pour l’occasion. Quelques-unes n’auront pas de nouveauté, mais seront réactivées pour l’occasion, idéal pour faire une petite séance de rattrapage.

Enfin, n’oubliez pas que dans la foulée de la conférence, nous publierons des dizaines d’interviews exclusives avec les développeurs sur notre site. De nombreux studios se sont prêtés au jeu d’une entrevue pour en dire un peu plus sur la conception de leur projet, ce que vous pourrez découvrir sur notre page dédiée de l’AG French Direct.

Les premiers participants confirmés

Voici une première liste (non exhaustive donc) des studios qui participeront à l’AG French Direct du 28 mai :

Hibernian Workshop

Focus Entertainment

NACON

Dear Villagers

Devolver Digital

Amplitude Studios

Ishtar Games

Playdigious Originals

The Game Bakers

Maximum Entertainment

Sunnyside Games

La liste se dévoilera davantage d’ici à la conférence : on compte sur vous pour être là. Rendez-vous le 28 mai 2025 à 18 heures (heure française) sur notre chaîne YouTube ainsi que sur Twitch, Facebook et d’autres réseaux que nous communiquerons plus tard.

Vous souhaitez co-streamer ?

Oui, vous pouvez absolument diffuser la conférence sur votre chaîne personnelle, il n’y a aucune restriction ! On vous encourage d’ailleurs à le faire pour soutenir l’industrie française du jeu vidéo. Si vous avez des questions ou souhaitez recevoir des overlays et habillages personnalisés pour l’occasion, contactez-nous par mail.