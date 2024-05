Le replay pour ne rien manquer de l’AGFD 2024

Ce ne sont pas moins d’une quarantaine de jeux français et francophones qui ont été mis en avant lors de cette édition de l’AG French Direct, avec de nombreuses surprises au programme. Entre des éditeurs renommés et des développeurs complètement indépendants, il y avait du beau monde pour cette édition, de Last Moon à GreedFall 2 en passant par l’enivrant Caravan SandWitch.

Mais mieux vaut vous laisser découvrir cela par vous-mêmes avec le replay, qui vient d’être publié sur notre chaîne YouTube et qui est disponible ci-dessous. Au programme, 90 minutes de trailers, d’extraits de gameplay et de journaux de développeurs qui vous aideront à avoir un meilleur aperçu des jeux à venir au sein des studios français et francophones.

N’oubliez pas qu’après la diffusion de cette diffusion, de nombreux articles vous attendent sur notre site, mais aussi que la page Steam de l’AG French Direct recense elle aussi tous les jeux montrés lors de cette édition, avec plus d’une quinzaine de démos qui vous attendent.