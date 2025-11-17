Concord est de retour grâce à des fans, mais Sony fait tout pour arrêter le projet

Pas question de déterrer ce cadavre chez Sony

Allez savoir qui a encore envie de jouer à Concord aujourd’hui, mais certains développeurs (Red, open_wizard, et gwog) se sont mis en tête de concevoir des serveurs dédiés pour le jeu de Firewalk afin qu’il puisse être encore accessible. Ces serveurs permettaient ainsi de retrouver cet hero-shooter en réactivant le matchmaking et en concevant une structure assez solide pour accueillir quelques matchs. Le tout était évidemment rempli de bugs et autres soucis, mais c’était là le premier pas vers une réouverture non-officielle de Concord.

Est-ce que Sony était ravi de voir des gens déterrer son plus gros échec de ces dernières années ? Bien sûr que non. Très rapidement, les vidéos du collectif ont reçu des plaintes de copyrights (DMCA) de la part de MarkScan, une entreprise qui se charge de repérer les infractions de droits autour de certaines marques, dont celles de Sony. The Game Post souligne ici qu’il s’agissait de la même entreprise derrière les plaintes autour du projet de démake de Bloodborne.

Si ces plaintes ne visent pas directement les nouveaux serveurs en tant que tel, mais les vidéos de gameplay qui en sont tirées, il va sans dire que Sony est sans doute prêt à aller plus loin. Sur le Discord où ce projet est né, Red, l’un des trois développeurs, déclare avoir mis en pause le système d’invitations sur ces serveurs par peur de mesures légales. Sony ne veut décidément plus voir Concord, d’une façon ou d’une autre…