Sony annonce déjà la fin de Concord, qui sera mis hors-ligne dès cette semaine

Un échec sans précédent

Des échecs, on en a vu passer ces derniers temps, surtout lorsqu’il était question de jeu service. Mais même lorsque la situation semblait catastrophique, d’autres solutions étaient explorées. Même un Babylon’s Fall a essayé de survivre tant bien que mal durant plusieurs saisons. Sony ne veut pas suivre ce schéma avec Concord et préfère arrêter les frais dès maintenant, seulement deux semaines après la sortie du jeu.

Sur le PlayStation Blog, Firewalk Studios indique sans détour que les ventes du jeu vont cesser dès maintenant et que les serveurs seront fermés dès le 6 septembre prochain :

« Même si de nombreuses qualités de l’expérience ont trouvé un écho auprès des joueurs, nous reconnaissons également que d’autres aspects du jeu et notre lancement initial n’ont pas eu le succès escompté. Par conséquent, nous avons décidé de mettre le jeu hors ligne à partir du 6 septembre 2024 et d’explorer des options, notamment celles qui permettront de mieux atteindre nos joueurs. »

Si la dernière phrase peut laisser penser que l’équipe va travailler en sous-marin pour peut-être tenter un second lancement du jeu dans une meilleure forme, on ne pariera pas trop sur le succès de cette opération (on ne demande qu’à avoir tort). Les résultats semblent aujourd’hui trop mauvais pour espérer un vrai relaunch d’ici quelques mois ou années. Mais qui sait…

Deux portes de sortie pouvaient cependant apparaitre pour le jeu. La plus évidente, celle d’une disponibilité sur le PlayStation Plus, pour s’assurer d’avoir un socle de joueurs et joueuses solide. Deuxième option, le passage en free-to-play qui semblait inévitable, étant donné que les 40 € demandés à l’entrée étaient un sacré frein. Sauf qu’en l’absence de boutique in-game et de microtransaction, le modèle économique n’était pas non plus viable. Peut-être valait-il mieux stopper les frais dès maintenant plutôt que de s’acharner sur un projet qui avait peu de chances de survie, mais cet arrêt est particulièrement brutal.

Le jeu sera complètement remboursé

Avec une fermeture aussi brutale, les premiers acheteurs peuvent forcément se sentir lésés. Firewalk indique qu’un remboursement est bien prévu :

« En attendant de déterminer la meilleure voie à suivre, les ventes de Concord cesseront immédiatement et nous commencerons à offrir un remboursement complet à tous les joueurs qui ont acheté le jeu pour PS5 ou PC. Si vous avez acheté le jeu pour PlayStation 5 sur le PlayStation Store ou PlayStation Direct, un remboursement sera effectué sur votre mode de paiement d’origine. »

Selon la plateforme où vous avez acheté le jeu, les conditions de remboursement diffèrent :

Steam : Valve enverra un remboursement d’ici peu avec une demande de confirmation

: Valve enverra un remboursement d’ici peu avec une demande de confirmation Epic Games Store : Même procédé, Epic Games va contacter chaque acheteur pour un remboursement

: Même procédé, Epic Games va contacter chaque acheteur pour un remboursement PlayStation Store : Le jeu devrait être remboursé sous 30 à 60 jours

: Le jeu devrait être remboursé sous 30 à 60 jours Version physique : Il faut ici contacter l’endroit où vous avez acheté le jeu pour demander un remboursement (ce qui est tout de suite plus compliqué selon les enseignes)

Quel avenir pour le studio ?

C’est en tout cas un vrai coup de tonnerre pour Sony. On ignore les chiffres réels de vente, mais des analystes ont estimé que le jeu n’a pas pu dépasser les 25 000 unités vendues. Il suffisait de jeter un oeil aux performances du jeu sur Steam pour se rendre compte de la catastrophe industrielle qui se déroulait devant nous.

Une question se pose maintenant : quel avenir pour Firewalk ? Il s’agissait là du premier jeu du studio, composé de vétérans de l’industrie ayant travaillé chez Bungie ou sur Call of Duty. Un PlayStation Studio tout neuf, même si cela faisait huit ans que Concord était en réflexion. Suite à un tel échec, on a bien du mal à croire que l’équipe en sorte indemne, surtout dans une industrie qui a besoin de très peu de raisons pour licencier massivement.

La réponse de Sony à cette situation (en plus de la fermeture des serveurs) est donc attendue de très près. On savait que le constructeur avait déjà fait volte-face concernant sa stratégie de jeux service, et il y a fort à parier que Concord soit celui qui enterre définitivement cette volonté. De là à penser qu’un titre comme Fairgame$ puissent en faire les frais par ricochet, il n’y a qu’un pas.