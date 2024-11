Après l’échec de Concord, Sony fait son introspection sur le lancement de ses jeux service et de ses nouvelles licences

Un échec dont il faut tirer les bonnes leçons

Lors du briefing qui a suivi la publication des résultats du groupe, la stratégie de jeux service de Sony a été remise en question. En abordant le sujet, le président Hiroki Totoki a surtout voulu mettre en avant que cet échec a permis à PlayStation d’apprendre beaucoup de choses, notamment des erreurs à ne plus jamais répéter (propos rapportés par VGC) :

« Actuellement, nous sommes encore en train d’apprendre. Et en ce qui concerne les nouvelles licences, bien entendu, vous ne connaissez pas le résultat tant que vous n’avez pas réellement essayé. »

Il continue en indiquant que PlayStation doit maintenant être plus prudent et réaliser davantage de tests en interne et auprès des utilisateurs. Avec une bêta qui est arrivée quelques semaines avant le lancement de Concord, Firewalk n’a effectivement pas eu le temps de prendre en compte les retours de la communauté pour améliorer l’expérience.

Sadahiko Hayakawa, vice-président des finances du groupe, a rajouté que Helldivers II a permis d’apprendre tout autant d’enseignements que Concord :

« Helldivers II a été un énorme succès, tandis que Concord a fini par être retiré de la vente. Nous avons beaucoup appris des deux. Nous avons l’intention de partager les leçons tirées de nos succès et de nos échecs dans tous nos studios […] Nous avons l’intention de nous appuyer sur un portfolio à moyen terme qui combine des jeux solo – qui sont nos points forts et dont le succès est plus simple à prédire grâce à des licences fortes – avec des jeux de service qui visent haut tout en prenant des risques lors de leur sortie. »

Les jeux solo vont en effet revenir en force chez PlayStation dès l’année prochaine, ce qui ne signifie pas pour autant la fin des jeux service au sein du groupe. Mais après un échec aussi cuisant, Sony devrait se montrer un peu plus prudent.